ஆர்கே.நகரில் சூறாவளி பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் மதுசூதனன்.. வீடுவீடாக சென்று நிர்வாகிகளுடன் சந்திப்பு

ஆர்கே.நகர் தொகுதியில் ஓபிஎஸ் தரப்பு அதிமுகவைச் சேர்ந்த வேட்பாளர் மதுசூதனன் இன்று தனது சூறாவளி பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

OPS team ADMK candidate Madhusoodhanan has started his election campaign today. He is meeting the party leaders in the RK.Nagar constituency.