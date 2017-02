ஜெ.மரணத்தில் நீடிக்கும் மர்மம் : மார்ச் 8ஆம் தேதி உண்ணாவிரதம் இருக்க ஓபிஎஸ் முடிவு!!

ஜெயலலிதா மரணத்தில் வெளிப்படைத் தன்மை இல்லைக் எனக்கூறி வரும் 8ஆம் தேதி உண்ணாவிரதம் இருக்க ஓபிஎஸ் தரப்பு முடிவு செய்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 17:46 [IST]

English summary

Former Chief minister O.Paneerselvam and his support ADMK workers plans to keep hunger strike on March 8th to demand judicial context on Jayalalitha's death.