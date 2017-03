வர்லாம்... வர்லாம் வா... சசி அணியை தெறிக்க விட்ட ஓபிஎஸ் அணி டாக்டர்

ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு உண்ணாவிரதம் இருந்த ஓபிஎஸ் அணியில் பேசிய டாக்டர் அழகு தமிழ் செல்வி, சசிகலா அணியை தெறிக்க விட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Dr Azhagu Tamil Selvi, daughter of late actor and politician Isari Velan supporting AIADMK OPS team. She speech against Sasikala in OPS team fast protest.