தினகரன் கைது தகவலை முன்கூட்டியே லீக் செய்ததா பாஜக? ஓபிஎஸ் நடவடிக்கை இதற்குத்தானா?

தினகரன் கைதாவார் என்பதை முன்கூட்டியே பாஜக கசியவிட்டதாலோ என்னவோ இரட்டை இலைக்காக கூடுதல் ஆவணங்கள் நேற்று ஓபிஎஸ் அணியினர் அவசர அவசரமாக தாக்கல் செய்தனர் என்று அதிமுக மத்தியில் பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

BJP might leak the TTV Dinakaran arrest to OPS team, so they want to get twin leaves yesterday filed documents regarding that.