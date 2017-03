குற்றவாளி சசியின் வேட்பாளருக்கு சின்னம் ஒதுக்குவது ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது-ஓபிஎஸ் அணி பொளேர் வாதம்

தண்டனை பெற்ற குற்றவாளி சசிகலா அறிவித்த வேட்பாளருக்கு சின்னம் ஒதுக்குவது என்பதுஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது என்று ஓபிஎஸ் அணி சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் வாதிடப்பட்டது.

English summary

Two Leaves symbol issue O.Pannerselvam team before the Election Commission.OPS team asks EC to allocate Two leaves symbol to their candidate in RK Nagar.