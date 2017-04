ஆர்கே நகரில் ஜெயலலிதாவின் உருவ பொம்மையை சவப்பெட்டியில் எடுத்து சென்ற கோரம்!

ஆர்கே நகரில் பிரச்சார வேனில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உருவபொம்மையை சவப்பெட்டியில் வைத்து, ஒபிஎஸ் அணியினர் வீதிவீதியாக எடுத்துச் சென்றனர் இதனால் தினகரன் அணிக்கும் ஒபிஎஸ் அணிக்கும் இடையே கலவரம் உண்ட

English summary

In Rk nagar, OPS team indulged in very cheap politics. They showed Jayalalitha in coffin box and took it in many places of Rk Nagar.