லட்சிய பாதையை விட்டு லட்சங்களை நோக்கி சென்றால் அரசியலில் அனாதைதான்... ஓபிஎஸ் எச்சரிக்கை

ஜெயலலிதா வழியில் லட்சிய பாதையில் செல்லும் எங்களுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள் என்று எடப்பாடி கோஷ்டிக்கு ஓபிஎஸ் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 15:37 [IST]

English summary

Ex CM O.Panneer Selvam says that the opposition team has to join and travel in good way, otherwise people will not support you.