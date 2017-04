தொப்பி போட்டுகிட்டு பணம் கொடுக்கிறது திமுகவும் ஒபிஎஸ் அணியும்...பழி எங்கள் மீதா?- அடடே தினகரன்

ஆர்கே நகரில் திமுகவும் ஓபிஎஸ் அணியினரும் எங்கள் சின்னமான தொப்பியை அணிந்துகொண்டு, அவர்கள் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கின்றனர். ஆனால் நாங்கள் கொடுப்பதாக பழி எங்கள் மீது சுமத்தப்படுகிறது என கூறியுள்ளார்

English summary

TTV Dinakaran told that DMK and OPS team wearing hat and distributing gifts and money to voters. but they easily blame me.