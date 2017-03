ஜெ.வின் பிரத்யேக ஆம்புலன்ஸ் எங்கே? தாமதமாக அப்பல்லோவுக்கு சென்றது ஏன்?: டாக்டர் அழகு தமிழ்ச் செல்வி

ஜெயலலிதாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த பிரத்யேக ஆம்புலன்ஸ் எங்கே போனது என்றும், உடல் நலமில்லாமல் போன ஜெயலலிதாவை அப்பல்லோவுக்கு தாமதமாக கொண்டு சென்றது ஏன் என்றும் ஓபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்தவரும் மறைந்த நடிகர்

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 7:35 [IST]

English summary

Dr Azhagu Tamil selvi, who is the daughte of late actor Isari Velan has raised so many questions on Jayalaitha's death.