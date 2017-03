சசிகலா விளக்கம்.. தேர்தல் ஆணையத்திற்கு பதில் சொல்ல நாளை கடைசி நாள்... தீவிர ஆலோசனையில் ஓபிஎஸ்

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் நியமன விவகாரத்தில் சசிகலா அளித்துள்ள விளக்கம் குறித்து பதில் அளிக்க தேர்தல் ஆணையம் விதித்துள்ள கெடு நாளை முடிவுக்கு வருவதால் ஓபிஎஸ் அணியினர் தீவிர ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர்.

English summary

Team OPS will file its reply tomorrow on the directive of EC on Sasikala's appointment of party general secretary.