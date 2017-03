உண்மைக்கு புறம்பாக பேசினால் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும்.. தினகரனுக்கு கே.பி.முனுசாமி எச்சரிக்கை!

உண்மைக்கு புறம்பாக பேசினால் அதற்கான விளைவுகளை டிடிவி தினகரன் சந்திக்க நேரிடும் என ஓபிஎஸ் அணி கே.பி.முனுசாமி கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TTV Dinakaran avoid the consequences of liar speech, said OPS team K.P. Munusamy