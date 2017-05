கோப்புகளில் கையெழுத்து போடுவது மட்டும்தான் சாதனையா? எடப்பாடி மீது பாயும் செம்மலை

அரசுக் கோப்புகளில் மட்டும் கையெழுத்துப் போடுவதையே சாதனையாகக் கருதுகிறார் முதல்வர் பழனிச்சாமி என்று மேட்டூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. செம்மலை கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Edappadi Palanisamy is not active,Aiadmk puratchi thalaivi amma party and OPS Team MLA Semmalai slams.Edappadi singning only govet files said semmalai mla in selam.