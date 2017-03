சட்டசபையில் சபாநாயகர் மீதான திமுகவின் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை புறக்கணித்த ஓபிஎஸ் அணி

சட்டசபையில் சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை ஓபிஎஸ் அணியினர் புறக்கணித்துள்ளனர்.

English summary

OPS team MLAs boycotted the vote of no confidence on the Speaker of the Assembly. The OPS team went for the nomination in RK.Nagar by election.