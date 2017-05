சேர விரும்பாமல்தான் சுற்றுப்பயணம் போகிறார் ஓபிஎஸ்.. இதுகூட புரியலையா.. தளவாய் சுந்தரம் பாய்ச்சல்

முதல்வர் பழனிசாமியின் அணியுடன் இணையும் விருப்பம் இல்லாமல்தான் சுற்றுப் பயணத்தை மேற்கொள்கிறார் ஓபிஎஸ் என்று தளவாய் சுந்தரம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

OPS team is not interested to join with us, said ADMK Amma leaderThalavai Sundaram.