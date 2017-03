தினகரனை ஆதரித்து பிரசாரம் செய்ய வந்த தம்பிதுரைக்கு கடும் எதிர்ப்பு.. பாதியிலேயே ஓட்டம்

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலையொட்டி, கொருக்குபேட்டை அருகே ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணியினர் மதுசூதனனை ஆதரித்து பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டபோது அவ்வழியாக வந்த தம்பிதுரையின் காரை ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களும், பெண்களும் வழிமறித்த

English summary

RK Nagar bypoll will be held on April 12. ADMK's two teams are intensifying their propaganda. Thambidurai came to support Dinakaran in Korukkupettai, on seeing this OPS team opposed his arrival and attacked his car.