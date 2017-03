அதிமுக அலுவலகத்தை முடக்க ஓபிஎஸ் அணி திட்டம்: தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்க முடிவு

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தை சசிகலா தரப்பு பயன்படுத்த தடைக்கோரி தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்க ஓபிஎஸ் அணி முடிவு செய்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former Chief Minister O.Paneerselvam team has decided to file a complaint in the Election commission against the ADMK Office using by the Sasikala team.