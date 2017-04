‘அம்மாவின் ஆவிதான் தினகரனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பியது’.. பொன்னையன் ஹேப்பி

ஜெயலலிதாவின் ஆவிதான் டிடிவி தினகரன் செய்த தவறை கண்டுபிடித்து சிறையில் தள்ளியுள்ளது என்று ஓபிஎஸ் டீம் பொன்னையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

OPS team Ponnaiyan has welcomed arrested of Dinakaran in two leaves bribery case.