ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் விறு விறு… 108 வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசிய ஓபிஎஸ் கோஷ்டி!

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலுக்கான 108 வாக்குறுதிகள் அடங்கிய தேர்தல் அறிக்கையை அதிமுக புரட்சித்தலைவி அம்மா கட்சி சார்பில் ஓபிஎஸ் வெளியிட்டார். அதனை வேட்பாளர் மதுசூதனன் பெற்றுக் கொண்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 11:27 [IST]

English summary

OPS team has released election manifesto for R.K. nagar by election at Thandaiyarpettai.