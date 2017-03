ஜெயலலிதாவின் கனவை நனவாக்கும் 108 வாக்குறுதிகள்... கலக்கும் மதுசூதனன்!

ஜெயலலிதாவின் கனவை நனவாக்கும் 108 வாக்குறுதிகளால் நாங்கள் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம் என்று முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்தார்.

English summary

Ex Minister Mafoi Pandiarajan today made propaganda for Madhusdhanan, tells that their manifesto will be based on Jayalalitha's dream.