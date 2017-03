இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு? இன்று முடிவை அறிவிக்கிறது தேர்தல் ஆணையம் !

இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு என இன்று மாலைக்குள் தேர்தல் ஆணையம் முடிவை தெரிவிக்கக் கூடும் என கூறப்படுகிறது.

English summary

The Election Commission today announced the final decision, who will gets two leaf symbol.