இரட்டை இலைக்காக.. இரு அணிகளும் இணைவதுதான் நல்லது: அமைச்சர் சி வி சண்முகம்

இரட்டை இலைக்காகவும், கட்சிக்காகவும் இரு அணிகளும் இணைவதுதான் நல்லது என்று அமைச்சர் சி வி சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

English summary

OPS team should be joined with Sasikala camp for two leaves symbol, said minister C V Shanmugam.