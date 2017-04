சசி படத்தை தூக்கி கடாசி விட்டு அதிமுக ஆபீஸ் புனிதத்தை காப்பாற்றுங்கள்... ஓபிஎஸ் அணி அதிரடி

அதிமுக தலைமை கழகத்தில் உள்ள சசிகலா படத்தை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என எடப்பாடி அணிக்கு ஓபிஎஸ் அணி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

OPS team urging to remove the Sasikala photo from the ADMK head office. Madhusoothanan has given a statement about this.