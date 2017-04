சவப்பெட்டியில் ஜெ. உருவபொம்பை மீதுள்ள தேசியக் கொடியை அகற்ற வேண்டும்: தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு

மறைந்த ஜெயலலிதா உருவபொம்மை போன்ற மாதிரி சவப்பெட்டியில் தேசியக்கொடியை போர்த்தி ஓ.பி.எஸ் அணி பரப்புரை மேற்கொண்டனர்.

English summary

Election commission order to remove the flag in a mock coffin showing displaying a model of Jayalalithaa's mortal remains.