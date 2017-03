ஜெ. சாவில் மர்மம்.. மதுரையில் உண்ணாவிரதம் இருக்கும் இடத்தில் ஓ.பி.எஸ் அணி ஆய்வு

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக நீதி விசாரணை கோரி உண்ணாவிரதம் மேற்கொள்ளவுள்ள மதுரை பழங்காநத்தம் பகுதியில் ஓபிஎஸ் அணியினர் ஆய்வு நடத்தினர்.

English summary

OPS team visited the spot in Madurai's Pazhanganatham where they are going to observe a fast protest seeking probe into the death of former CM Jayalalitha.