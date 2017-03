ஆர்.கே.நகரில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடுவோம்: ஓபிஎஸ்

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சின்னத்தில் போட்டியிடுவோம் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

will contest two leaves symbol for RK Nagar By-Poll, said former chief minister o pannerselvam