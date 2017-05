தமிழகம் முழுவதும் ஓபிஎஸ் சுற்றுப்பயணம் - மே 5முதல் 31 வரை தொண்டர்களை சந்திக்கிறார்

முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், காஞ்சிபுரம் தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரை மே 5 முதல் 31 வரை தொண்டர்களை சந்திக்கிறார்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former Tamil Nadu chief minister O Panneerselvam is all set to embark on a state-wide tour to meet his supporters from May 5 to May 31 from Kanchipuram.