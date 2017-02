"நானும் ரவுடிதான்.. நானும் ரவுடிதான்".. சசிகலாவை செமையாக ஓட்டிய ஓ.பி.எஸ்.!

சசிகலா பேச்சைப் பார்த்தால் நானும் ரவுடிதான் காமெடிதான் நினைவுக்கு வருவதாக முதல்வர் ஓ.பி.எஸ் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 11:38 [IST]

English summary

CM O Panneerselvam has trolled Sasikala for her Singam speech in Kuvathur resort yesterday.