ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் ஒபிஎஸ் தரிசனம்- பசு, குதிரைக்கு பூஜை செய்த ஓபிஎஸ்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ் குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தார். அப்போது குதிரையின் காலில் விழுந்து வணங்கினார்.

English summary

Former Chief Minister O.Pannerselvam today Visit Srivilliputhur Aandal Temple offer special pooja for Cow and horse.