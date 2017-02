ஜெ.சமாதியில் மீண்டும் ஓ.பி.எஸ்.. தீபாவும் வந்து சேர்ந்ததால் புதிய பரபரப்பு

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் சமாதிக்கு முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் வருகை தந்தார். அங்கு தீபாவும் அவருடன் இணைந்து கொண்டார்.

English summary

CM O Panneerselvam paid a visit to late Jayalalitha samathi this night. Where, Deepa joined him later.