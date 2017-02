சொத்து வழக்கு தீர்ப்பு பரபரப்புக்கு மத்தியில்.. 2வது நாளாக கோட்டைக்குச் செல்லும் ஓபிஎஸ்!

சசிகலாவின் தலையெழுத்தை தீர்மானிக்கப் போகும் சொத்துக் குவிப்பு வழக்கின் தீர்மானம் இன்று வெளியாக உள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ் இன்றும் 2வது நாளாக தலைமைச் செயலகம் செல்கிறார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O.Panneerselvam will arrive at the state Secretariat for 2nd day.