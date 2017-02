திமுக உயர்நிலை செயல்திட்ட குழு கூட்டம் இன்று கூடுகிறது... யாருக்கு ஆதரவு?

திமுக உயர்நிலை செயல்திட்டக் குழு கூட்டம், திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறும் என திமுக பொதுச்செயலாளர் க.அன்பழகன் அறிவித்துள்ளார். சிக்கலான அரசியல் சூழ்நிலையில் இன்றைய கூட்டத்தில் முக்

English summary

DMK, will hold a crucial meeting of its high level executive committee in Chennai. Today meeting is expected to discuss the party’s strategy during the floor test. Given the soft corner Stalin had for incumbent Chief Minister O Panneerselvam,