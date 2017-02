ஓ.பன்னீர் செல்வம் VS சசிகலா.. இதுதாங்க லேட்டஸ்ட் ஆதரவு நிலவரம்!

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் மற்றும் சசிகலாவுக்கு ஆதரவாக உள்ளோர் குறித்த லேட்டஸ்ட் நிலவரம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Here is the list of supporting MLAs and MPs for both CM OPS and Sasikala and the latest list.