ஓபிஎஸ் vs சசிகலா: முதல்வர் சீட் யாருக்கு .... பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கப் போவது யார்?

தமிழக அரசியல் களம் படுபரப்பாக உள்ளது. பெரும்பான்மையை நிரூபித்து யார் அரியணையில் அமரப் போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. சசிகலா முதல்வராவா? அல்லது ஓ.பன்னீர் செல்வம் 4வது முறையாக முதல்வராவாரா? என்ற கே

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 8:11 [IST]

English summary

The Governor who has already accepted OPS' resignation can invite Sasikala to form the new government. Sasikala who has been elected leader of the AIADMK legislature party would need to show that she has the backing of the legislators. She would then be asked to take a floor test in the assembly. Will Sasilala won form the government.