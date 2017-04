குடும்பத்தின் பின்னால் செல்லாமல் இணைய தயார் - அம்மா அணிக்கும் ஓபிஎஸ் வரவேற்பு!

அதிமுக புரட்சித்தலைவி அம்மா அணியுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்த அதிமுக அம்மா அணி குழு அமைத்துள்ளதற்கு ஓபிஎஸ் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

O.Pannerselvam welcomes ADMK AMMA team, He said, we are welcome and hands ADMK. AIADMK top brass indicates merger between Panneerselvam and Palanisamy camps.