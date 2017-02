மக்கள் பணத்தை கொள்ளையடித்த ஜெயலலிதாவின் தண்டனையை ஓபிஎஸ் எதிர்க்கிறாரா: ராமதாஸ் கிடுக்குப்பிடி கேள்வி

மக்கள் பணத்தை கொள்ளையடித்த ஜெயலலிதா மற்றும் சசிகலா ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனையை முதல்வர் ஓபிஎஸ் எதிர்க்கிறாரா அல்லது ஆதரிக்கிறாரா என்று ராமதாஸ் கிடுக்குப்பிடி கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK leader Ramadoss asked question to OPS about Supreme Court verdicit on DA case.