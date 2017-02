ஓபிஎஸ் 4வது முறையாக முதல்வராகும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது - ஸ்டாலின்

சொத்துகுவிப்பு மேல்முறையீட்டு வழக்கு தீர்ப்புக்கு பின் பன்னீர்செல்வம் மீண்டும் முதல்வராவார் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK leader MK Stalin has said that O Panneereselvam will become a CM for the 4th time soon.