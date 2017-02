காணாம போய்ருவீங்க ஓ.பி.எஸ்.. நாஞ்சில் சம்பத் சாபம்!

எம்எல்ஏக்கள் தங்களை தற்காத்துக்கொள்ள பாதுகாப்பாக தங்கியுள்ளனர். கட்சிக்கு துரோகம் செய்த ஓ.பன்னீர் செல்வம் அரசியலில் இருந்து காணாமல் போவார் என்று அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் நாஞ்சில் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

English summary

Nanjil Sampath has said that CM OPS will fade away in Tamil Nadu politics.