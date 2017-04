பார்ரா.. விட்டா, ட்ரம்ப் வெற்றிக்கே நான்தான் காரணம் என்பார் போல.. ஓபிஎஸை ஓட்டும் ஜெயக்குமார்!

ஓபிஎஸ் நிர்பந்தத்தால் சசிகலா குடும்பத்தை ஒதுக்கி வைக்கவில்லை என அமைச்சர் ஜெயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 11:26 [IST]

English summary

Minister Jayakumar says that we expelled sasikala family for the party sack. not by the OPS urges. OPS will say he is the reason for the trumps Victory, Jayakumar was making fun of him.