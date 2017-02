மீதி 90% இன்னைக்கு சொல்லுவாரா ஓபிஎஸ்? என்ன குண்டு வரப்போகுதோ.. பீதியில் சசிகலா குடும்பம்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார் என முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Former Chief minister OPS will annonce important information today which is going to turn the history of Tamilnadu political.