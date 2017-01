சட்டவிதிகளை நீக்கி ஜல்லிக்கட்டை நடத்த வேண்டும்… மோடிக்கு ஓபிஎஸ் கடிதம்

சட்டவிதிமுறை நீக்கி ஜல்லிக்கட்டு நடத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடிக்கு ஓபிஎஸ் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chief Minister O. Panneerselvam wrote a letter to PM Modi to lift ban on Jallikkattu today.