இலங்கை சிறையில் 30 தமிழக மீனவர்கள்.. 119 படகுகள்.. விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க.. மோடிக்கு ஓபிஎஸ் கடித

இலங்கை சிறையில் உள்ள 30 தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மோடிக்கு முதல்வர் ஓபிஎஸ் கடிதம் எழுதியுள்ளார். மேலும் 119 படகுகளையும் விடுவிக்க அவர் கோரியுள்ளார்.

English summary

TN Chief Minister O.Panneerselvam wrote a letter Modi to release fishermen, who were arrested by Sri Lanka Navy.