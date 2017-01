இலங்கையிலிருந்து 118 படகுகளை விடுவிக்கக் கோரி.. மோடிக்கு ஓ.பன்னீர் செல்வம் கடிதம்

இலங்கை அரசால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட 118 படகுகளை விடுவிக்கக் கோரி மோடிக்கு ஓ.பன்னீர் செல்வம் கடிதம் எழுதியுள்ளார். மேலும், 51 மீனவர்களை விடுதலை செய்யப்பட்டதற்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துள்ளார் ஓபிஎஸ்.

English summary

Chief Minister O.Panneerselvam wrote a thanks letter to Modi for releasing 51 fishermen from Sri Lanka prison.