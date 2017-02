சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு தீர்ப்பு - ஆளுநர் முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்னென்ன?

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சசிகலா குற்றவாளி என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்து விட்டது. அடுத்த தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் முன்பு உள்ள வாய்ப்புகள் குறித்த அலசல்கள் ஆரம்பித்துள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The focus would shift back to the Governor of Tamil Nadu once the verdict in the Jayalalithaa disproportionate assets case is delivered by the Supreme Court of India on Tuesday. The Governor will have to considered a host of options depending on what the Supreme Court has to say.