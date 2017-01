எது ஆளுமை?

தமிழகத்தை குலுங்க வைத்துக் கொண்டிருக்கும் இளைஞர்களின் எழுச்சிப் போராட்டத்தை நமது அமெரிக்க வாசகர் மாணிக்கம் புகழ்ந்துள்ளார்.

English summary

Our US fan Manickam Vijayabanu has hailed Tamil Nadu revolution which has raised big thunder among the Indian politicians for the lastg 7 days.