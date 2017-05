கள்ளக்காதலனுடன் சேர்ந்து கணவனை கொலை செய்த மனைவி- பெரம்பலூரில் பயங்கரம்!

பெரம்பலூர் அருகே கள்ளக்காதலை கண்டித்ததால் காதலனுடன் இணைந்து கணவனை மனைவியே படுகொலை செய்துள்ளது அம்பலமாகியுள்ளது.

