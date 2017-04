வங்கக்கடலில் மேலடுக்கு சுழற்சி.. தென் தமிழகத்தில் மழை பெய்யும்.. வானிலை மையம் அறிவிப்பு!

வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தென் தமிழகத்தில் மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Wednesday, April 12, 2017, 13:45 [IST]

Overlay cycle formed in the bay of bengal. It may change as a low depression in the next 24 hours. due to southern Tamil Nadu may get rain meteorological report said.