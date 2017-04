ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியை வேடிக்கை பார்த்தவர் காளை முட்டி அநியாய பலி!- வீடியோ

கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டிருந்த சின்னராஜூ என்பவரை காளை முட்டியதில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

English summary

In krishnagiri a youngster watched jallikattu. An oxen hit him and he died thereitsel and 10 more people injured heavily.