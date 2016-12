ரூபாய் நோட்டு செல்லாது அறிவிப்பால் கறுப்பு பணம் ஒழிந்துவிடாது: ப. சிதம்பரம்

ரூபாய் நோட்டு செல்லாது என்ற அறிவிப்பால் கறுப்பு பணம் ஒழிந்துவிடாது; ஊழலுக்கும் ரொக்கமில்லா பண பரிவர்த்தனைக்கும் தொடர்பு இல்லை என முன்னாள் மத்திய முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

English summary

Former union finance minister P Chidambaram has come down heavily on the Demonetization.