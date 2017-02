முதல்வர் பதவிக்கு சசிகலா தகுதியானவரா என்று கேள்வி கேட்கும் உரிமை மக்களுக்கும் உள்ளது - ப.சிதம்பரம்

தமிழக முதல்வராவதற்கு சசிகலா தகுதியானவரா என்று கேள்வி கேட்கும் உரிமை மக்களுக்கு உள்ளது என முன்னாள் நிதியமைச்சரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former finance minister P Chidambaram said it is the right of the people to ask if the leader deserves to be the Tamil Nadu chief minister.