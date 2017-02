ஜெயலலிதா மரணத்தில் சந்தேகம் - விஷம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் - பி.எச். பாண்டியன்

ஜெயலலிதா மரணத்தில் சந்தேகம் உள்ளதாக முன்னாள் சபாநாயகர் பி.எச். பாண்டியன் கூறியுள்ளார். மும்பை பணக்கார பெண் மரண வழக்கை முன்வைத்து பிஎச் பாண்டியன் கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former speaker P H Pandian has expressed his doubt over the death of late leader Jayalalitha.